ЕС отложил стратегическую дискуссию об отношениях с РФ на следующий саммит

Евросоюз отложил стратегическую дискуссию между лидерами блока о дальнейших отношениях с Россией на следующий саммит, который ожидаемо состоится физически.

Об этом президент Евросовета Шарль Мишель написал в приглашении для лидеров стран-членов на видеоконференцию 25-26 марта.

На этот раз саммит состоится дистанционно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в большинстве стран блока.

"Что касается отношений с Россией, я предлагаю пункт для обсуждения, чтобы поделиться с вами результатами моих последних контактов с Владимиром Путиным - перед более стратегическим обсуждением этого вопроса на следующей встрече Евросовета, которая состоится физически", - отметил Шарль Мишель.

Сначала ожидалось, что стратегическое обсуждение политики в отношении России состоится на мартовской встрече.

Как уже сообщалось, накануне саммита Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он заявил о разногласиях во многих вопросах и заявил, что отношения с Россией могут развиваться в другом направлении, только если будет устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека.