Президент Евросовета поговорил с Путиным перед саммитом лидеров ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед заседанием лидеров ЕС 25 и 26 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Евросовета.

"Президент Мишель высказал мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС по пяти руководящими принципами, основанным на основных ценностях ЕС. В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в другом направлении, только если будет устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдения прав человека.

"В этом контексте был обсужден дело Алексея Навального. Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить Навального и провести прозрачное расследование покушения на него", - отмечается в заявлении.

В заявлении на сайте Кремля говорится, что "нарушались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Беларуси и некоторые другие актуальные темы".

"Владимир Путин дал оценку неудовлетворительного состояния российско-ЕСовских связей, сложившегося из-за неконструктивных, порой конфронтационных линий партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена ​​реальная встречная заинтересованность", - заявили в Кремле.