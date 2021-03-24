ЄС відклав стратегічну дискусію щодо відносин з РФ на наступний саміт 

Євросоюз відклав стратегічну дискусію між лідерами блоку щодо подальших відносин з Росією на наступний саміт, який очікувано відбудеться фізично.

Про це президент Євроради Шарль Мішель написав у запрошенні для лідерів країн-членів на відеоконференцію 25-26 березня.

Цього разу саміт відбудеться дистанційно через погіршення ситуації з коронавірусом у більшості країн блоку.

"Що стосується відносин з Росією, я пропоную пункт для обговорення, щоб поділитися з вами результатами моїх останніх контактів з Владіміром Путіним - перед більш стратегічним обговоренням цього питання на наступній зустрічі Євроради, що відбудеться фізично", - зазначив Шарль Мішель.

Спершу очікувалося, що стратегічне обговорення політики щодо Росії відбудеться на березневій зустрічі лідерів.

Як вже повідомлялося, напередодні саміту Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Він заявив про розбіжності в багатьох питаннях і заявив, що відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак на держави-члени і дотримання прав людини.