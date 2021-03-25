Боррель и Блинкен обсудили, как вместе противодействовать вызовам, которые создает Кремль

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились и дальше координировать действия ЕС и США для совместного противодействия вызовам, которые создает Российская Федерация.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".



"Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердеятельность и демонстрация военной силы", - отмечают в коммюнике.



Кроме того, это касается также совместной реакции на ухудшение ситуации со свободой слова, медиа, нарушениями прав человека и верховенства права в РФ.

"Вместе с тем, обе стороны отмечают, что готовы взаимодействовать с Россией в вопросах, где интересы пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход", - добавляют Боррель и Блинкен.

Напомним, ЕС отложил стратегическую дискуссию о дальнейшей политике блока в отношении Российской Федерации на следующий саммит, когда лидеры ожидаемо смогут встретиться физически.