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Боррель и Блинкен обсудили, как вместе противодействовать вызовам, которые создает Кремль






Боррель и Блинкен обсудили, как вместе противодействовать вызовам, которые создает Кремль

Четверг, 25 марта 2021, 07:56

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились и дальше координировать действия ЕС и США для совместного противодействия вызовам, которые создает Российская Федерация.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердеятельность и демонстрация военной силы", - отмечают в коммюнике.

Кроме того, это касается также совместной реакции на ухудшение ситуации со свободой слова, медиа, нарушениями прав человека и верховенства права в РФ.

"Вместе с тем, обе стороны отмечают, что готовы взаимодействовать с Россией в вопросах, где интересы пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход", - добавляют Боррель и Блинкен.

Напомним, ЕС отложил стратегическую дискуссию о дальнейшей политике блока в отношении Российской Федерации на следующий саммит, когда лидеры ожидаемо смогут встретиться физически.

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