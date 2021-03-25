Боррель і Блінкен домовились спільно протидіяти викликам, які створює Кремль

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися і далі координувати дії ЄС та США для спільної протидії викликам, які створює поведінка Російської Федерації.

Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Високий представник ЄС і держсекретар Блінкен заявили про те, що і надалі скоординовано реагуватимуть на викличну поведінку Росії, включаючи її триваючу агресію проти України та Грузії, гібридні загрози, такі як дезінформація, втручання у вибори, зловмисна кібердіяльність та демонстрація військової сили", - зазначають у комюніке.

Окрім того, це стосується також спільної реакції на погіршення ситуації зі свободою слова, медіа, порушеннями прав людини та верховенства права в РФ.

"Водночас, обидві сторони зазнчають, що готові взаємодіяти з Росією у питаннях, де інтереси перетинаються, та закликають Росію полишити конфронтаційний підхід", - додають Боррель та Блінкен.

Нагадаємо, ЄС відклав стратегічну дискусію про подальшу політику блоку щодо Російської Федерації на наступний саміт, коли лідери очікувано зможуть зустрітися фізично.