Грузинская оппозиция назвала условия, при которых согласится войти в парламент

Оппозиция Грузии готова войти в действующийо парламент в случае согласия властей на ряд их условий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом говорится в совместном заявлении "Единого национального движения", "Гирчи", "Лело", "Европейской Грузии" и других.

"Мы понимаем, что в нормальной политической ситуации место всех политических сил, получивших мандат, находится в парламенте, где должны решаться политические вопросы. Мы готовы войти в сегодняшний парламент, в случае достижения соглашения с нынешним правительством, для проведения необходимых стране реформ", - заявили они.

В заявлении перечисляются вопросы, без решения которых, по мнению оппозиции, выход из кризиса невозможен: досрочные выборы, политизированное правосудие и политзаключенные, реформа избирательной и судебной системы и перераспределение власти в парламенте.

"Мы понимаем необходимость достижения соглашения для демократического развития Грузии. Мы разделяем желание как граждан Грузии, так и международных друзей как можно скорее прийти к соглашению... Но формальным предлогом достижения соглашения, оставить нерешенными ключевые вопросы, что будет способствовать дальнейшему поощрению авторитарных инстинктов режима", - говорится в тексте.

Партии отмечают, что видят одной из ключевых задач "создание среды, в которой результаты выборов будут вызывать всеобщее доверие".

Они настаивают, что проявили "максимальную гибкость" во всех вопросах, а власть занимает жесткую позицию.

Между тем исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что успех переговоров при посредничестве ЕС "невозможен без конструктивных шагов оппозиции".

Об этом он сказал после завершения заседания парламентского большинства и политсовета партии.

"По всем вопросам, которые есть на столе переговоров, мы или уже предприняли шаги, или предложили компромиссные варианты. Соответственно, если оппозиция пойдет на какие-то компромиссы, мы сможем завершить переговоры результативно", - сказал Мдинарадзе.

С 29 марта в Тбилиси должны возобновиться переговоры между правящей "Грузинской мечтой" и оппозицией при посредничестве специального представителя президента Евросовета Кристиана Даниельсона.

Напомним, спецпредставитель был назначен после визита Шарля Мишеля в Тбилиси для содействия завершению политического кризиса в Грузии.

По итогам первого этапа переговоров с участием Даниельсона договоренности достичь не удалось. "Камнем преткновения" стали два ключевых вопроса - освобождение нынешнего лидера "Единого национального движения" Ники Мелии, а также в вопрос досрочных выборов.

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