США обнародовали санкционный список в связи с делом Навального

Минфин США опубликовал список россиян и организаций, в отношении которых вводятся санкции в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под ограничения попали глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместитель министра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме того, в список санкций попали три российских НИИ: 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

"Применение Кремлем химического оружия для того, чтобы заставить замолчать политического оппонента и запугивания других демонстрирует вопиющее игнорирование международных норм", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

"Мы присоединяемся к ЕС, осуждая отравления Алексея Навального, а также его арест и заключение российским правительством", - добавила она.

Санкции США согласованы с Европейским Союзом, который во вторник отдельно объявил, что наложил ограничения на четырех российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.