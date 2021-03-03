В Финляндии впервые допускают ограничения на выход из дома из-за эпидемии

В правительстве Финляндии допускают внедрение ограничений на передвижение, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Ограничения на передвижение по улице могут быть введены в районах с наибольшим количеством заражений потенциально со следующей недели и должны быть направлены на то, чтобы запретить передвижение без важных причин.

По информации Helsingin Sanomat, такие планы появились в феврале - в качестве крайней меры в случае серьезного ухудшения ситуации.

Поскольку обсуждение еще продолжается, детали новых правил и контроля их соблюдения пока неизвестны.

Пока неясно, будут ли отнесены к важным причинам прогулка или спортивные упражнения на улице, а также - идет ли речь о комендантском часе или ограничения будут круглосуточными.

В Финляндии, которая едва ли не меньше всех среди европейских стран пострадала от коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано 59 000 случаев заболевания и 755 смертей - на 5,5 млн населения.

Нынешнее ухудшение ситуации связывают с британским штаммом коронавируса, который распространяется быстрее, чем обычный.

1 марта правительство объявило чрезвычайное положение.