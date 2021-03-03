У Фінляндії вперше допускають обмеження на вихід з дому через епідемію

В уряді Фінляндії допускають впровадження обмежень на пересування, якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Обмеження на пересування надворі можуть бути запроваджені у районах із найбільшою кількістю заражень потенційно з наступного тижня, та мають бути спрямовані на те, щоб заборонити пересування без важливих причин.

За інформацією Helsingin Sanomat, такі плани з’явилися у лютому - як крайній захід на випадок серйозного погіршення ситуації.

Оскільки обговорення ще триває, деталі нових правил та контролю їхнього дотримання поки невідомі.

Поки незрозуміло, чи будуть віднесені до важливих причин прогулянка або спортивні вправи надворі, а також - чи йдеться про так звану комендантську годину, чи обмеження будуть цілодобовими.

У Фінляндії, яка чи не найменше серед європейських країн постраждала від вірусу, з початку пандемії зареєстровано 59 тисяч випадків захворювання і 755 смертей - на 5,5 млн населення.

Нинішнє погіршення ситуації пов’язують з британським штамом коронавірусу, який поширюється швидше, ніж звичайний.

1 березня уряд оголосив надзвичайний стан.