Фінляндія оголосила надзвичайний стан, готує закриття ресторанів
Уряд Фінляндії оголосив надзвичайний стан у зв’язку зі зростанням випадків захворювання коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Основною причиною запровадження надзвичайного стану є те, що чинний закон про інфекційні хвороби не дозволяє закривати ресторани.
Тепер законопроєкт про закриття ресторанів та інших закладів громадського харчування готується до розгляду в парламенті. Згідно з проєктом, вони закриються з 8 березня терміном на три тижні.
Закриття не торкнеться таких закладів, як столові на робочих місцях або в будинках для людей похилого віку. Також продаж їжі на винос буде можливим.
Надзвичайний стан також дозволить уряду продовжувати закривати школи та обмежувати пересування між регіонами.
У кількох фінських регіонах за останні два тижні спостерігалося стрімке зростання інфекцій, зі спалахами серед лижників в Лапландії і серед працівників на верфях та будівельних майданчиках.
У Фінляндії, яка чи не найменше серед європейських країн постраждала від вірусу, з початку пандемії зареєстровано 58 064 випадки захворювання і 742 смерті. Зараз госпіталізовано 210 осіб.