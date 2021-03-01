Фінляндія оголосила надзвичайний стан, готує закриття ресторанів

Уряд Фінляндії оголосив надзвичайний стан у зв’язку зі зростанням випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Основною причиною запровадження надзвичайного стану є те, що чинний закон про інфекційні хвороби не дозволяє закривати ресторани.

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Тепер законопроєкт про закриття ресторанів та інших закладів громадського харчування готується до розгляду в парламенті. Згідно з проєктом, вони закриються з 8 березня терміном на три тижні.

Закриття не торкнеться таких закладів, як столові на робочих місцях або в будинках для людей похилого віку. Також продаж їжі на винос буде можливим.

Надзвичайний стан також дозволить уряду продовжувати закривати школи та обмежувати пересування між регіонами.

У кількох фінських регіонах за останні два тижні спостерігалося стрімке зростання інфекцій, зі спалахами серед лижників в Лапландії і серед працівників на верфях та будівельних майданчиках.

У Фінляндії, яка чи не найменше серед європейських країн постраждала від вірусу, з початку пандемії зареєстровано 58 064 випадки захворювання і 742 смерті. Зараз госпіталізовано 210 осіб.