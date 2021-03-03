Бельгия разрешила вакцину AstraZeneca для пожилых людей

Совет здравоохранения Бельгии объявила, что вакцина Oxford/AstraZeneca безопасна и достаточно эффективна для использования у людей старше 55 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В январе Бельгия была одной из стран ЕС, рекомендовала не использовать препарат для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Эти шаги национальных правительств во главе с Германией противоречат рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина безопасна и достаточно эффективна для использования во всех, кто старше 18 лет.

В феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.

"Данные на первый взгляд обнадеживают", - говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей. Однако научная группа подчеркнула, что "следует проявлять осторожность в отношении этих предыдущих, еще неопубликованных данных".

Франция изменила свою рекомендацию во вторник, а Германия, как ожидается, последует ее примеру "в течение нескольких дней", заявил в среду утром министр здравоохранения Йенс Шпан.

Ограничения на вакцину Oxford / AstraZeneca еще больше замедлили кампании вакцинации в странах ЕС по сравнению с быстрыми темпами в Великобритании.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 000 доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.