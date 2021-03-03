Бельгія дозволила вакцину AstraZeneca для літніх людей

Рада охорони здоров'я Бельгії оголосила, що вакцина Oxford/AstraZeneca безпечна і досить ефективна для використання у людей старше 55 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У січні Бельгія була однією з країн ЄС, яка рекомендувала не використовувати препарат для літніх людей, встановивши вікові обмеження від 55 до 65 років, пославшись на недостатні дані.

Ці кроки національних урядів на чолі з Німеччиною суперечать рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів про те, що вакцина безпечна і досить ефективна для використання у всіх, хто старше 18 років.

У лютому були опубліковані багатообіцяючі дані, які показали, що одна доза щеплення значно знизила кількість госпіталізацій в Англії і Шотландії, після чого країни ЄС почали поступово скасовувати вікові обмеження.

"Дані на перший погляд обнадіюють", - йдеться в оновленій рекомендації бельгійської влади. Проте, наукова група підкреслила, що "слід проявляти обережність відносно цих попередніх, ще неопублікованих даних".

Франція змінила свою рекомендацію у вівторок, а Німеччина, як очікується, піде її прикладу "протягом декількох днів", заявив в середу вранці міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Обмеження на вакцину Oxford / AstraZeneca ще більше сповільнили кампанії вакцинації в країнах ЄС в порівнянні з швидкими темпами в Великобританії.

Нагадаємо, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.