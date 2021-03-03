Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с присутствием премьер-министра Игоря Матович в аэропорту и пресс-конференцией по поводу доставки российских вакцин.

"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", - сказала Ремишова, добавив, что это "совершенно неуместно и недостойно".

По ее словам, партии "необходимо обсудить" ситуацию в коалиции и "принять принципиальное решение", уйти или остаться в правительстве.

Ремишова неоднократно обвиняла Матовича в плохом управлении в ситуации с пандемией и открыто требовала отставки министра здравоохранения Марека Крайчи. В Словакии за последние недели зафиксирован самый высокий в мире уровень смертей от коронавируса на душу населения.

Министр экономики и председатель Партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик также раскритиковал закупку российской вакцины и не исключил возможности выхода из коалиции. "Все возможности прямо сейчас на столе", - заявил он.

Если партии SaS и "За народ" выйдут из коалиции, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, приведет к досрочным выборам.

Премьер отверг критику, заявив, что не считает решение встретить российскую вакцину проблемой. "Я сделал это, потому что чувствовал так, и я не думаю, что перешел черту", - сказал Матович, добавив, что у партий нет причин выходить из коалиции.

Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.