Глава МИД Словакии раскритиковал торжественную встречу российской вакцины в аэропорту

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок раскритиковал решение премьер-министра встретить в аэропорту первую партию российской вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на своей Facebook-странице.

"Я не думаю, что участие премьера Матовича в прибытии "Спутника" в Словакию приемлемо", - пишет министр.

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Он отметил, что торжественных встреч других вакцин, которые прибыли в Словакию, не было.

"Вопрос не столько в происхождении вакцины, а в том, что она не прошла надлежащую регистрацию в ЕС. "Спутник V" еще даже не подали на регистрацию, поэтому такое политическое внимание к этой незарегистрированной вакцине неприемлемо", - заявил Иван Корчок.

Само решение о покупке российской вакцины раскритиковала министр инвестиций Вероника Ремишова, акцентируя на том, что любая вакцина, независимо от происхождения, сначала должна была пройти надлежащую проверку, пишет HN Slovensko.

"Неправильно вакцинировать граждан вакциной, не получившей разрешения Европейского медицинского агентства, эффективность и безопасность которой должным образом не проверили... Это абсурдно, как Игорь Матович приветствует эту вакцину в Словакии - он не делал так ни с какой другой", - заявила она.

В то же время спикер парламента Борис Коллар заявил, что может понять критику правительственного решения, но нельзя не учитывать, что с поставками других вакцин есть проблемы. "К тому же тысячи людей в мире уже вакцинировались "Спутником", поэтому мы уверены, что люди в Словакии, если захотят, должны тоже иметь такую ​​возможность", - сказал он.

Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Словакии Игорь Матович с главой Минздрава Мареком Крайчи по этому случаю приехали в аэропорт Кошице.

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.