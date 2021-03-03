Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина ждет официального извинения премьера Словакии из-за шутки о Закарпатье

Экс-главу МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, выдвинули в совет директоров "Роснефти"

"Закарпатье в обмен на вакцину": премьер Словакии некорректно пошутил о договоренности с РФ

Землетрясение в Греции: появились первые фото разрушений






Кулеба ответил на слова премьера Словакии об "обмене Закарпатья на вакцину"

Среда, 3 марта 2021, 17:48

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недипломатичную шутку премьер-министра Словакии об "обещании Закарпатья" России в обмен на вакцину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал Кулеба в своем Twitter в среду.

Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.

Во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua