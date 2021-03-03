Кулеба ответил на слова премьера Словакии об "обмене Закарпатья на вакцину"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недипломатичную шутку премьер-министра Словакии об "обещании Закарпатья" России в обмен на вакцину.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал Кулеба в своем Twitter в среду.
Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.
Во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".
Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.
Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.
1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".