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"Закарпаття в обмін на вакцину": прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

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Кулеба відповів на слова прем'єра Словаччини про "обмін Закарпаття на вакцину"

Середа, 3 березня 2021, 17:48

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на недипломатичний жарт прем’єр-міністра Словаччини про "обіцянку Закарпаття" Росії в обмін на вакцину.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", - написав Кулеба у своєму Twitter у середу.

Він висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович, чий уряд опинився на межі розвалу через закупівлю російської вакцини, некоректно пожартував про домовленості з Росією. 

Під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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