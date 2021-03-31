Исландия, разрешившая въезд вакцинированным, изменила правила

Правительство Исландии изменило правила въезда для путешественников с 1 апреля, добавив требования о тестах на коронавирус и карантине.

Как сообщает "Европейская правда", информация размещена на сайте правительства.

Исландия с 18 марта разрешила въезд всем посетителям, у которых есть доказательства вакцинации против коронавируса. Теперь же страна обновила правила въезда, которые касаются как граждан стран ЕС и Шенгена, так и граждан других стран.

С 1 апреля дети, рожденные в 2005 году или позже, должны проходить тестирование на границах Исландии.

Пассажиры, которые подают сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заражения, по прибытии в страну должны будут пройти один тест. Они не обязаны находиться в карантине, но должны ждать результата тестирования в своем месте нахождения. Требование временное и будет пересмотрено 1 мая.

Путешественники, прибывающие из определенных зон риска, должны находиться в карантине или изолироваться в карантинном учреждении. Это касается путешественников из стран, где 14-дневный уровень случаев заражения превышает 500 на 100 000 жителей (темно-красные зоны) или где недостаточно информации (серые зоны), согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Ожидается, что следующее обновление списка произойдет 9 апреля.

Все путешественники должны предварительно зарегистрировать дату своего отъезда, если она известна до прибытия в страну.

С 11 апреля с путешественников будет взиматься плата за пребывание в карантинном учреждении. Плата будет составлять 10 000 исландских крон (67 евро) за ночь за номер, включая питание.

Напомним, вулкан в Исландии, извержение которого началось в прошлую пятницу, может продолжать извергать лаву годами, потенциально став новой туристической достопримечательностью на острове.