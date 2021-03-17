Исландия открывает границы для всех вакцинированных иностранцев

Исландия с четверга 18 марта разрешит въезд всем посетителям, имеющим доказательства вакцинации против коронавируса.

Об этом заявило министерство здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Правила въезда, которые уже действуют с 20 января в отношении посетителей из любой точки Шенгенской зоны, отныне распространятся на всех путешественников независимо от страны их происхождения.

Таможенные органы Исландии принимают документы о вакцинации из стран Шенгенского соглашения или "желтую карточку" Всемирной организации здравоохранения.

"Всем тем, кто был полностью вакцинирован против COVID-19, будет разрешено приехать в Исландию без соблюдения мер при пересечении границы, таких как тестирование и карантин", - говорится в заявлении министерства.

В качестве альтернативы, как это стало возможным с декабря, все путешественники, а не только из Шенгенской зоны, могут сдать тесты на антитела, чтобы показать, что они уже болели COVID-19.

Этот шаг делает Исландию одной из первых европейских стран, которые открыли свои границы за пределами Шенгенской зоны.

С помощью новых правил въезда Исландия надеется увеличить поток посетителей из США и Великобритании, двух крупнейших туристических рынков, которые являются лидерами в мировой кампании вакцинации.

По словам главного эпидемиолога страны, с 19 февраля около 20% прибывших в Исландию предоставили доказательства перенесенной ранее болезни или свидетельство о вакцинации.