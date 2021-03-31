Ісландія, яка дозволила в’їзд вакцинованим, змінила правила

Уряд Ісландії змінив правила в’їзду для мандрівників з 1 квітня, додавши вимоги про тести на коронавірус та карантин.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація розміщена на сайті уряду.

Ісландія з 18 березня дозволила в'їзд всім відвідувачам, що мають докази вакцинації проти коронавірусу. Тепер же країна оновила правила в'їзду, які стосуються як громадян країн ЄС та Шенгену, так і громадян інших країн.

З 1 квітня діти, народжені у 2005 році або пізніше, повинні проходити тестування на кордонах Ісландії.

Пасажири, які подають сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесене зараження, після прибуття до країни повинні будуть пройти один тест. Вони не зобов’язані перебувати в карантині, але повинні чекати результату тестування у своєму місці перебування. Вимога тимчасова і буде переглянута 1 травня.

Мандрівники, які прибувають з певних визначених зон ризику, повинні перебувати в карантині або ізолюватися в карантинному закладі. Це стосується мандрівників з країн, де 14-денний рівень випадків зараження перевищує 500 на 100 000 жителів (темно-червоні зони) або де недостатньо інформації (сірі зони), згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань. Очікується, що наступне оновлення списку відбудеться 9 квітня.

Усі мандрівники повинні попередньо зареєструвати дату свого виїзду, якщо вона відома, до прибуття до країни.

З 11 квітня з мандрівників стягуватиметься плата за перебування в карантинному закладі. Плата складатиме 10 000 ісландських крон (67 євро) за ніч за номер, включаючи харчування.

Нагадаємо, вулкан в Ісландії, виверження якого почалося минулої п’ятниці, може продовжувати вивергати лаву роками, потенційно ставши новою туристичною пам'яткою на острові.