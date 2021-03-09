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ЕС назначил посредника в диалоге политических сил в Грузии

Вторник, 9 марта 2021, 07:59

Президент Европейского совета Шарль Мишель назначил Кристиана Даниэльссона своим личным посланником и посредником в диалоге политических сил в Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Европейского совета.

"Кристиан Даниэльссон получил поручение президента Мишеля в сотрудничестве с высоким представителем Боррелем участвовать в посреднических усилиях, поддерживаемых ЕС в Грузии, в связи с восстановлением политического диалога во время визита президента Мишеля в Тбилиси 1 марта", - говорится в сообщении.

Даниэльссон в тестом сотрудничестве с послом Европейского Союза в Грузии Карлом Гарцелли будет посредником восстановленного диалога между политическими партиями Грузии с целью преодоления текущей политической напряженности.

В ближайшие дни он поедет в Грузию, чтобы привлечь все заинтересованные стороны к процессу.

"Президент Мишель и высокий представитель Боррель призывают всех политических субъектов Грузии полностью принять участие в диалоге в конструктивном духе и с целью достижения взаемоприемних результатов в интересах стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, способной успешно продвинуться на своем проевропейском пути", - заявили в европейском совете.

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