Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Франция объявила третий локдаун

Австрия может заказать 1 млн доз "Спутника V" уже на следующей неделе

Координатор правительства Германии призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2"

Украина в прошлом году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ






Второй по величине город Германии вводит ночной комендантский час

Четверг, 1 апреля 2021, 07:57

Сенат Гамбурга принял решение о введении комендантского часа в этом городе-земле со 2 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Жителям города будет запрещено покидать свои дома без уважительной причины с 21:00 вечера до 5:00 утра, рассказал мэр Гамбурга Петер Ченчер.

Также после 4 апреля детсады города должны перейти на расширенный особый режим работы. В школах будет сохраняться режим частичной посещаемости занятий, однако вводятся обязательные тесты на наличие коронавируса для учеников и учителей.

Согласно данным Института Роберта Коха, по состоянию на 31 марта недельный показатель заражений для Гамбурга составил 133,9 на 100 000 человек.

Напомним, Германия продлила действующие карантинные ограничения до 18 апреля, тогда как Гамбург стал первым немецким городом, что вернулся к жесткому карантину в связи с ухудшением ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua