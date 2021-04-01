Второй по величине город Германии вводит ночной комендантский час

Сенат Гамбурга принял решение о введении комендантского часа в этом городе-земле со 2 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Жителям города будет запрещено покидать свои дома без уважительной причины с 21:00 вечера до 5:00 утра, рассказал мэр Гамбурга Петер Ченчер.

Также после 4 апреля детсады города должны перейти на расширенный особый режим работы. В школах будет сохраняться режим частичной посещаемости занятий, однако вводятся обязательные тесты на наличие коронавируса для учеников и учителей.

Согласно данным Института Роберта Коха, по состоянию на 31 марта недельный показатель заражений для Гамбурга составил 133,9 на 100 000 человек.

Напомним, Германия продлила действующие карантинные ограничения до 18 апреля, тогда как Гамбург стал первым немецким городом, что вернулся к жесткому карантину в связи с ухудшением ситуации.