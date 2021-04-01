Друге найбільше місто Німеччини вводить нічну комендантську годину

Сенат Гамбургу ухвалив рішення про запровадження комендантської години в цьому місті-землі з 2 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Жителям міста заборонятиметься залишати свої домівки без поважної причини з 21:00 вечора до 5:00 ранку, розповів мер Гамбурга Петер Ченчер.

Також після 4 квітня дитсадки міста мають перейти на розширений особливий режим роботи. У школах зберігатиметься режим часткової відвідуваності занять, однак запроваджується обов'язкові тести на наявність коронавірусу для учнів і вчителів.

Згідно з даними Інституту Роберта Коха, станом на 31 березня тижневий показник заражень для Гамбурга становив 133,9 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, Німеччина продовжила чинні карантинні обмеження до 18 квітня, тоді як Гамбург став першим німецьким містом, що повертається до жорсткого карантину у зв’язку з погіршенням ситуації.