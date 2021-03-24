Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии, "Северный поток-2" - плохая идея

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил своему немецкому коллеге Хайко Маасу об угрозе санкций для компаний, которые будут участвовать в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после министерской встречи НАТО.

"Германия - один из наших ближайших союзников, но у нас есть разногласия по проекту, это не секрет. Однако мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам. Я провел хорошую беседу с Хайко Маасом о совместных вопросах, как двусторонних, так и в рамках НАТО. Но также правда и то, что президент Байден в течение длительного времени очень четко высказывался по "Северному потоку-2", что это - плохая идея ", - сказал Блинкен.

Он заявил, что повторил эту мысль направления главе МИД Германии и четко дал понять, что компании, которые будут привлечены к строительству газопровода рискуют попасть под санкции США.

"Трубопровод разделяет Европу, он подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и противоречит собственным европейским энергетическим задачей", - добавил госсекретарь.

В середине марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".