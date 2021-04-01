В Чехии оппозиция требует уволить министра, который пригласил РФ к строительству АЭС

В Чехии пять оппозиционных партий совместно призвали премьер-министра Андрея Бабиша отстранить вице-премьера Карела Гавличека и не предпринимать никаких шагов для привлечения компании с РФ или Китая к строительству нового блока АЭС "Дукованы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

"Мы все уважаем выводы спецслужб, которые четко прокомментировали параметры возможного будущего тендера, так что ни Китай, ни Россия не должны быть его участниками, их не стоит активно приглашать к нему", - сказал лидер партии "Пираты" Иван Бартош.

"Министр Гавличек обошел правительство, обошел договоренность, которая была в зале Палаты депутатов, и пригласил Россию на так называемый обзор безопасности. Кроме того, ответственный за подготовку этого проекта, Ярослав Мил, который руководил комитетом по строительству новых ядерных блоков и критиковал эту процедуру, впоследствии был уволен", - пояснил он призыв пяти оппозиционных партий отправить Гавличека в отставку.

Глава партии ODS Петр Фиала заявил, что Россия давно пытается укрепить свои позиции в Центральной Европе и использует для этого различные инструменты.

"Разрешить России делать такое важное дело, как построение стратегической инфраструктуры, это чрезвычайно опасный и чрезвычайно недальновидный шаг", - сказал Фиала.

Он напомнил о том, что происходит в России, о заключении оппозиционера Алексея Навального и попытке его отравления.

"Все те, кто хочет позволить российским компаниям участвовать в строительстве АЭС, все эти чешские политики играют в азартные игры с нашей национальной безопасностью и нашим будущим", - сказал Фиала.

Ранее чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения российского энергетического гиганта "Росатом" в запланированный тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".