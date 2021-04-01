У Чехії опозиція вимагає звільнити міністра, який запросив РФ до будівництва АЕС

У Чехії п'ять опозиційних партій спільно закликали прем'єр-міністра Андрея Бабіша відсторонити віцепрем'єра Карела Гавлічека і не вживати жодних кроків для залучення компанії з РФ чи Китаю у будівництві нового блоку АЕС Дуковани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

"Ми всі поважаємо висновки спецслужб, які чітко прокоментували параметри можливого майбутнього тендеру, так що ні Китай, ні Росія не повинні бути його учасниками, їх не слід активно запрошувати на нього", - сказав лідер "Піратів" Іван Бартош.

"Міністр Гавлічек обійшов уряд, обійшов домовленість, що була в залі Палати депутатів, і запросив Росію на так званий огляд безпеки. Крім того, відповідальний за підготовку цього проєкту, Ярослав Міл, який керував комітетом з будівництва нових ядерних блоків і критикував цю процедуру, згодом був звільнений ", - пояснив він заклик п'яти опозиційних партій звільнити Гавлічека.

Глава партії ODS Петр Фіала заявив, що Росія давно намагається зміцнити свої позиції в Центральній Європі і використовує для цього різні інструменти.

"Дозволити Росії робити таку важливу справу, як побудова стратегічної інфраструктури, є надзвичайно небезпечним і надзвичайно недалекоглядним кроком", - сказав Фіала.

Він нагадав про те, що відбувається у Росії, про ув’язнення опозиціонера Алєксєя Навального і спробу його отруєння.

"Всі ті, хто хоче дозволити російським компаніям брати участь у будівництві АЕС, усі ці чеські політики грають в азартні ігри з нашою національною безпекою та нашим майбутнім", - сказав Фіала.

Раніше чеські спецслужби застерегли уряд від включення російського енергетичного гіганта "Росатом" у запланований тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".