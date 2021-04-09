Президент Грузии призвала немедленно вернуть в Киев отозванного год назад посла

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

Представляя в парламенте Грузии ежегодный отчет, президент завершила выступление словами поддержки Украины, у границ которой фиксируется концентрация российских войск.

"Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не упомянув сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", — заявила Зурабишвили.

Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года. Это произошло вскоре после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии заявляли, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной.

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.