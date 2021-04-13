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От коронавируса в Европе уже миллион умерших - AFP

Вторник, 13 апреля 2021, 09:55

Европа достигла критической точки в количестве умерших от пандемии коронавируса - 12 апреля количество жертв превысило один миллион.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит агентство AFP на основе информации из официальных источников.

12 апреля количество умерших от коронавируса в 52 странах Европы составило не менее 1 000 288 человек.

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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что число новых случаев инфекции растет экспоненциально, несмотря на широкомасштабные усилия, направленные на их предотвращение.

"Мы находимся в критической точке пандемии прямо сейчас. Траектория этой пандемии растет... в геометрической прогрессии", - сказала Мария Ван Керкхове, руководитель ВОЗ по вопросам коронавируса.

В связи с коронавирусом в мире уже умерли более 2,9 миллиона человек и заразились почти 136 миллионов.

Как сообщалось, ЕС выделит дополнительные 121,5 млн евро на неотложные нужды в борьбе с пандемией.

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