В Європі вже мільйон померлих від коронавірусу - AFP

Європа досягла критичної точки в кількості померлих через пандемію коронавірусу - 12 квітня кількість жертв перевищила один мільйон.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить агентство AFP на основі інформації з офіційних джерел.

12 квітня кількість померлих через коронавірус в 52 країнах Європи склала не менше 1 000 288 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість нових випадків інфекції зростає експоненціально, незважаючи на широкомасштабні зусилля, спрямовані на їх запобігання.

"Ми перебуваємо в критичній точці пандемії прямо зараз. Траєкторія цієї пандемії зростає... в геометричній прогресії", - сказала Марія Ван Керкхове, керівник ВООЗ з питань коронавірусу.

У зв’язку з коронавірусом у світі вже померли понад 2,9 мільйона осіб і заразилися майже 136 мільйонів.

Як повідомлялося, ЄС виділить додаткові 121,5 млн євро на нагальні потреби боротьби з пандемією.