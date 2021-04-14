В Бельгии назвали ключевые дать послабления жесткого карантина

В Бельгии федеральное правительство и регионы договорились об этапах выхода из жесткого карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

С 19 апреля на всей территории страны откроются школы, но ученики вернутся в классы не одновременно. Так, в некоторых случаях часть недели ученики будут учиться дистанционно. Однако экзамены в средней и старшей школе можно будет проводить очно.

Также с этой даты бельгийцам разрешат "несущественные" путешествия, но при этом от них рекомендуют воздержаться, а действующие требования по тестов и самоизоляции сохраняются.

С 26 апреля разрешат открыться второстепенным магазинам и предпринимателям "контактных" профессий, как парикмахеры.

Так называемый "социальный круг" для встреч на улице - разрешенное количество контактных лиц - расширяют с 4 человек до 10.

С 8 мая ресторанам разрешат принимать гостей на открытых площадках, а "социальный круг" для встреч в помещениях увеличивают до двух человек.

Комендантский час отменят, но в это время собираться в гостях компаниями более 3 человек будет запрещено. В то же время, не исключено, что местные власти установят свои, более жесткие ограничения.

Если к этой дате количество вакцинированных лиц в группе 65+ достигнет 80%, как и ожидается, частично откроют также спортивные учреждения для занятий на улице, а для детей до 12 лет позволят занятия и в помещениях.

Также планируется разрешить проведение культурных и религиозных мероприятий на улице с участием до 50 человек.

Напомним, на днях Бельгия пересекла отметку в 20% вакцинированных от коронавируса первой дозой.