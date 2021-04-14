У Бельгії назвали ключові дати послаблення жорсткого карантину

У Бельгії федеральний уряд та регіони домовилися про етапи виходу з жорсткого карантину, запровадженого для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

З 19 квітня на всій території країни відкриються школи, але учні повернуться до класів не одночасно. Так, у деяких випадках половину тижня учні будуть вчитися дистанційно. Проте екзамени у середній та старшій школі можна буде проводити очно.

Також з цієї дати бельгійцям дозволять "несуттєві" подорожі, але при цьому від них рекомендують утриматися, а чинні вимоги щодо тестів і самоізоляції зберігаються.

З 26 квітня дозволять відкритися другорядним магазинам та підприємцях "контактних" професій, як перукарі.

Так звану "соціальну бульбашку" для зустрічей надворі - дозволену кількість контактних осіб - розширюють з 4 осіб до 10.

З 8 травня ресторанам дозволять приймати гостей на відкритих майданчиках, а "соціальну бульбашку" для зустрічей у приміщеннях збільшують до двох осіб.

Комендантську годину скасують, але у цей час збиратися в гостях компаніями більше 3 осіб буде заборонено. У той же час, не виключено, що місцева влада встановить свої, жорсткіші обмеження.

Якщо до цієї дати кількість вакцинованих осіб у групі 65+ досягне 80%, як і очікується, частково відкриють також спортивні заклади для занять надворі, а для дітей до 12 років дозволять заняття і в приміщеннях.

Також планується дозволити проведення культурних та релігійних заходів надворі за участі до 50 осіб.

Нагадаємо, днями Бельгія перетнула позначку у 20% вакцинованих від коронавірусу першою дозою.