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У Бельгії назвали ключові дати послаблення жорсткого карантину

Середа, 14 квітня 2021, 18:20

У Бельгії федеральний уряд та регіони домовилися про етапи виходу з жорсткого карантину, запровадженого для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

З 19 квітня на всій території країни відкриються школи, але учні повернуться до класів не одночасно. Так, у деяких випадках половину тижня учні будуть вчитися дистанційно. Проте екзамени у середній та старшій школі можна буде проводити очно. 

Також з цієї дати бельгійцям дозволять "несуттєві" подорожі, але при цьому від них рекомендують утриматися, а чинні вимоги щодо тестів і самоізоляції зберігаються. 

З 26 квітня дозволять відкритися другорядним магазинам та підприємцях "контактних" професій, як перукарі.

Так звану "соціальну бульбашку" для зустрічей надворі - дозволену кількість контактних осіб - розширюють з 4 осіб до 10. 

З 8 травня ресторанам дозволять приймати гостей на відкритих майданчиках, а "соціальну бульбашку" для зустрічей у приміщеннях збільшують до двох осіб. 

Комендантську годину скасують, але у цей час збиратися в гостях компаніями більше 3 осіб буде заборонено. У той же час, не виключено, що місцева влада встановить свої, жорсткіші обмеження. 

Якщо до цієї дати кількість вакцинованих осіб у групі 65+ досягне 80%, як і очікується, частково відкриють також спортивні заклади для занять надворі, а для дітей до 12 років дозволять заняття і в приміщеннях. 

Також планується дозволити проведення культурних та релігійних заходів надворі за участі до 50 осіб. 

Нагадаємо, днями Бельгія перетнула позначку у 20% вакцинованих від коронавірусу першою дозою.

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