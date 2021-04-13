Бельгия достигла отметки в 20% вакцинированных от коронавируса

Бельгия во вторник пересечет отметку в 2 млн привитых от коронавируса по крайней мере первой дозой.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом сказала Сабина Стродер, руководитель научной программы Федерального экспертного центра в здравоохранении и рабочей группы по вопросам вакцинации.

"Это означает, что прививки от коронавируса получили уже более 20% населения Бельгии, - отметила она. - У нас впереди еще определенный путь к достаточно высокому показателю вакцинации, но мы этого достигнем".

Вторую дозу вакцины в настоящее время получили около 6,8% населения.

По ее словам, в ближайшее время вакцинация ожидаемо ускорится - из-за значительного увеличения объемов поставок в последующие недели. В частности, уже на этой неделе бельгийские центры вакцинацию получат первые партии вакцины Johnson & Johnson.

Напомним, в конце марта страна в месяц - до 25 апреля - снова усилила карантин, закрыв школы и парикмахерские. Второстепенные магазины работают только по предварительной записи.