Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Папа Римский на Пасху призвал делиться вакцинами и вспомнил об Украине

Берлин и Париж призвали стороны к сдержанности на фоне обострения на Донбассе

Скандального судью Чауса, бежавшего из Украины в Молдову, похитили вооруженные люди - адвокат

Азербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами






Зеленский ожидает поддержки союзников по НАТО в предоставлении Украине ПДЧ

Воскресенье, 4 апреля 2021, 14:44

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter, поздравив Альянс с годовщиной Североатлантического договора.

"Поздравляю партнеров по НАТО годовщиной Североатлантического договора! Надеемся на расширение нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываем на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы "- написал Зеленский.

Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что в ходе нынешнего саммита лидеров НАТО Альянса следует начать подготовку к предоставлению Украине Плана действий относительно членства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Украина-НАТО
powered by lun.ua