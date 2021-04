Зеленский ожидает поддержки союзников по НАТО в предоставлении Украине ПДЧ

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter, поздравив Альянс с годовщиной Североатлантического договора.

"Поздравляю партнеров по НАТО годовщиной Североатлантического договора! Надеемся на расширение нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываем на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы "- написал Зеленский.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms