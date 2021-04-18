Россия готовит ответ на высылку 18 дипломатов из Праги и намекает на "закрытие посольства Чехии"
Российские чиновники обещают пропорциональный ответ на высылку 18 дипломатов из Праги в связи с обвинениями в организации российскими агентами взрыва на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что "высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией". "Как и принято в таких случаях, меры с нашей стороны обязательно будут", - цитирует Слуцкого российское государственное агентство ТАСС.
МИД России назвал "фокусами" решение страны о высылке и предупредил о последствиях. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал абсурдными заявления Праги о причастности разведчиков РФ к взрыву и заявил, что ответ России на высылку ее 18 дипломатов должно быть пропорциональным.
"Я даже не знаю, сколько здесь у них народа работает, посольство Чехии небольшое. Может быть, нужно действовать по процентному соотношению количества работающих в посольстве", - отметил он.
В то же время, российский дипломатическое источник намекнул агентству "Интерфакс", что речь может идти и о закрытии посольства Чехии.
По его словам, в Праге, "видимо, решили закрыть свое посольство в Москве". В дипломатической практике, когда одно государство принимает решение о высылке дипломатов, это обычно влечет за собой зеркальную ответ страны, в которой высланы дипломаты работали. То же касается работы дипломатических миссий.
Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.
Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
В этой связи Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью объявил о розыске российских агентов "Петрова" и "Баширова", известных попыткой отравления в британском Солсбери.
По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.