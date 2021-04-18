Росія готує відповідь на висилку 18 дипломатів з Праги і натякає на "закриття посольства Чехії"

Російські посадовці обіцяють пропорційну відповідь на висилку 18 дипломатів з Праги у зв’язку зі звинуваченнями в організації російськими агентами вибуху на складах боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький підкреслив, що "висилка 18 співробітників дипмісії - серйозний удар по двосторонніх відносинах з Росією". "Як і прийнято в таких випадках, заходи у відповідь з нашого боку обов'язково будуть", - цитує Слуцького російське державне агентство ТАСС.

МЗС Росії назвало "фокусами" рішення країни про висилку і попередило про наслідки. "Празі добре відомо, що піде за подібними фокусами", - сказала журналістам офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Владімір Джабаров назвав абсурдними заяви Праги про причетність розвідників РФ до вибуху і заявив, що відповідь Росії на висилку її 18 дипломатів має бути пропорційно.

"Я навіть не знаю, скільки тут у них народу працює, посольство Чехії невелике. Може бути, потрібно діяти за процентним співвідношенням кількості працюючих в посольстві", - зазначив він.

Водночас, російське дипломатичне джерело натякнуло агентству "Интерфакс", що може йтися і про закриття посольства Чехії.

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За його словами, у Празі, "мабуть, вирішили закрити своє посольство в Москві". У дипломатичній практиці, коли одна держава ухвалює рішення про висилку дипломатів, це зазвичай тягне за собою дзеркальну відповідь країни, у якій вислані дипломати працювали. Те саме стосується роботи дипломатичних місій.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У цьому зв’язку Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю оголосив про розшук російських агентів "Петрова" та "Баширова", відомих спробою отруєння у британському Солсбері.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.