Чехия думает не допустить РФ к строительству блока АЭС

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек считает маловероятным, что российская государственная компания "Росатом" сможет участвовать в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Об этом Гавличек сказал в программе Partie на телеканале Prima, сообщает "Европейская правда".

В марте Минпромторг Чехии объявил, что начнет оценку безопасности заявителей на поставку для электростанции "Дукованы", среди которых российский "Росатом".

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Однако в свете новостей о организованном российскими агентами взрыве на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году "Росатом", вероятно, не допустят к участию в тендере.

"Я не могу представить, чтобы "Росатом" в этот момент был включен в оценку безопасности", - сказал Гавличек.

Он прогнозирует, что правительство займется этим вопросом в понедельник.

Позже в воскресенье вице-премьер Чехии Ян Гамачек подтвердил, что "мы исключим "Росатом" из возможности участия в тендере на поставку для "Дукованы" в течение нескольких дней".

Ранее чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения российского энергетического гиганта "Росатом" в запланированный тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.