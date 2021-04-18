Чехія думає не допустити РФ до будівництва блоку АЕС 

Віцепрем'єр, міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек вважає малоймовірним, що російська державна компанія "Росатом" зможе брати участь в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Про це Гавлічек сказав в програмі Partie на телеканалі Prima, повідомляє "Європейська правда".

У березні Мінпромторг Чехії оголосив, що розпочне оцінку безпеки заявників на постачання для електростанції "Дуковани", серед яких російський "Росатом".

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Однак у світлі новин про організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році "Росатом", ймовірно, не допустять до участі в тендері.

"Я не можу уявити, щоб "Росатом" в цей момент був включений в оцінку безпеки", - сказав Гавлічек.

Він прогнозує, що уряд займеться цим питання в понеділок.

Згодом у неділю віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек підтвердив, що "ми виключимо "Росатом" з можливості участі в тендері на поставку для "Дуковани" протягом декількох днів".

Раніше чеські спецслужби застерегли уряд від включення російського енергетичного гіганта "Росатом" у запланований тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

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Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.