Донбасс, олигархи и визит Байдена: Зеленский раскрыл детали разговора с президентом США

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в разговорах с президентом США Джо Байденом в пятницу главы государств обсудили ситуацию на Донбассе, угрозу олигархов, проведение реформ и визит Байдена в Украину.

Об этом Зеленский заявил в обращении по итогам заседания СНБО в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Мы детально обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - сказал президент Зеленский.

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По его словам, президент США в беседе поднял вопрос олигархической угрозы в Украине.

"Вспомнив события 6 января в США, президент Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах - особенно, когда угрозу ей составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов", - сказал Зеленский.

По его словам, в разговоре было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда.

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"По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию", - сказал глава государства.

Также президенты обсудили участие США в Крымской платформе и предстоящий визит президента Байдена в Украину, сказал Зеленский.

Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме заявили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму.