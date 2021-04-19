В Грузии подписали план выхода из политического кризиса, предложенный ЕС
Политические партии Грузии подписали соглашение по выходу из кризиса, представленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Подписание документа состоялось в понедельник вечером в резиденции президента Грузии, Мишель принимал участие в церемонии по видеосвязи.
"Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и позволяете демократии восторжествовать. Спасибо президенту Саломе Зурабишвили и всем сторонам", - написал Мишель в Twitter.
Agreement in #Georgia— Charles Michel (@eucopresident) April 19, 2021
Sakartvelos Gaumarjos!
Congratulations to political leaders on signing the deal out of the current crisis.
You put the people's interests first and let democracy prevail.
Thanks to President @Zourabichvili_S and all parties. pic.twitter.com/cBm4pRQwWr
Как сообщает "Эхо Кавказа", документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили, лидеры партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, лидер партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
Накануне Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца телеканала "Мтавари" Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.
В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.