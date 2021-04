В Грузии подписали план выхода из политического кризиса, предложенный ЕС

Политические партии Грузии подписали соглашение по выходу из кризиса, представленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подписание документа состоялось в понедельник вечером в резиденции президента Грузии, Мишель принимал участие в церемонии по видеосвязи.

"Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и позволяете демократии восторжествовать. Спасибо президенту Саломе Зурабишвили и всем сторонам", - написал Мишель в Twitter.

Agreement in #Georgia



Sakartvelos Gaumarjos!



Congratulations to political leaders on signing the deal out of the current crisis.



You put the people's interests first and let democracy prevail.



Thanks to President @Zourabichvili_S and all parties. pic.twitter.com/cBm4pRQwWr