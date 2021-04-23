Парламентское большинство в Молдове отказалось принимать решения КС о роспуске

Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и партия Pentru Moldova 23 апреля одобрили проект постановления парламента об "узурпации власти" Конституционным судом (КС) в пользу политических интересов президента Майи Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Парламент с беспокойством констатирует, что КС захвачен, судьи Маноле, Шова и Рошка нарушили свою клятву. Решение КС от 15 апреля - это атака на суверенность народа. Учитывая то, что КС проигнорировал существование формализованного парламентского большинства, суд проигнорировал свое же практику, из которой следует, что если есть парламентское большинство, президент обязан выдвинуть кандидата от этого большинства в премьеры", - говорится в тексте документа.

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В декларации также отмечается, что суд не обратил внимания на рекомендации зарубежных правовых институтов и действовал не в соответствии с положениями Конституции.

Декларация констатирует существование в Молдове конституционного и политического кризиса, "который усилился после решения КС от 15 апреля". Депутаты не признают это решение и просят международные органы оценить его с точки зрения закона.

Напомним, Конституционный суд поддержал Майю Санду в вопросе роспуска парламента и постановил, что законодательный орган действительно нужно распустить, поскольку он не может сформировать правительство. Решение КС обжаловать невозможно.

Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как экс-президент Игорь Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

"Социалисты" выступили с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

Опросы показывают, что партия президента Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.

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