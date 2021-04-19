Португалия продолжает ослаблять коронавирусные ограничения

Португалия вошла в третью фазу постепенного ослабления ограничений, начатого месяц назад, с открытием торговых центров, внутренних залов кафе и ресторанов, театров, средних школ и университетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.

На этом новом этапе постепенной отмены мер ограничения около 300 000 учеников возвращаются в общеобразовательные школы. Отмена ограничений также распространяется на высшее образование, но университеты и институты сами решают, каким образом проводить очные занятия.

Также с понедельника открываются заведения общественного питания. Можно будет посещать рестораны, кафе и кондитерские, но с ограничением для групп из четырех клиентов внутри заведений, и шести клиентов - на террасах.

Что касается торговли, то торговые центры и все магазины, независимо от их размера, также смогли снова открыться для посетителей, но они должны отвечать всем необходимым требованиям.

Ослабление ограничений касается большей части страны, за исключением шести округов, которые останутся в предыдущей фазе ослабленных ограничений.

Несмотря на ослабление, сухопутная граница с Испанией остается закрытой, работают лишь 18 уполномоченных пунктов международных перевозок грузов, пограничных и сезонных работников.

С середины января до середины марта власти страны ввели строгий общий локдаун, чтобы остановить третью волну эпидемии коронавируса.

Решение большинства страны перейти к новой фазе плана выхода из ограничений - третьей из четырех, запланированных до 3 мая, - премьер-министр Антониу Кошта объявил после Совета министров в четверг, который проанализировал развитие пандемии за последние две недели.