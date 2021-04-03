Скандального судью Чауса, бежавшего из Украины в Молдову, похитили вооруженные люди - адвокат

Адвокат скандального судьи Николая Чауса, которого Украина разыскивает по обвинению в коррупции, похитили неизвестные вооруженные люди.

Об этом заявил в видеообращении к президенту и в правоохранительные органы Молдовы его молдавский адвокат Юлиан Балан.

Адвокат заявил, что инцидент произошел в субботу в центре молдавской столицы, Кишинева. "Он был похищен вооруженной группой неизвестных людей и вывезен в неизвестном направлении", - утверждает Балан.

Спикер кишиневской полиции Наталья Статьи в комментарии Newsmaker подтвердила факт похищения, добавив, что похитителей было трое. "Полиции сообщили об этом в 13:15. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства, заведено уголовное дело", - подчеркнула она.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Деньги судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдавским правоохранителям, попросив убежища. Молдавские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте молдавские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.