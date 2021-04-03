Скандального суддю Чауса, що втік з України до Молдови, викрали озброєні люди – адвокат

Адвокат скандального судді Миколи Чауса, якого Україна розшукує за звинуваченнями у корупції, викрали невідомі озброєні люди.

Про це заявив у відеозверненні до президентки та до правоохоронних органів Молдови його молдовський адвокат Юліан Балан.

Адвокат заявив, що інцидент відбувся у суботу в центрі молдовської столиці, Кишинева. "Він був викрадений озброєною групою невідомих людей і вивезений у невідомому напрямку", - стверджує Балан.

Речниця кишинівської поліції Наталя Статі в коментарі Newsmaker підтвердила факт викрадення, додавши, що викрадачів було троє. "Поліцію повідомили про це о 13:15. Зараз слідчі органи з’ясовують обставини, заведено кримінальну справу", - наголосила вона.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Кошти суддя сховав у скляних банках, які закопав у дворі власного дому. Однак Чаус скористався суддівською недоторканністю та уникнув арешту, а потім втік з України до Молдови і здався молдовським правоохоронцям, попросивши притулку. Молдавські журналісти-розслідувачі стверджують, що втеча відбулася за сприяння тодішнього керівництва України.

У березні молдовські медіа повідомляли, що Молдова остаточно відмовила йому у притулку, однак ці інформація виявилася хибною – зараз триває ще одна стадія оскарження, яка, як очікується, буде останньою.