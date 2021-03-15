Молдова остаточно відмовила у притулку скандальному судді Чаусу

Скандальному судді Миколі Чаусу, якого в Україні викрили на отриманні хабаря в розмірі $150 тисяч, остаточно відмовили у політичному притулку в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на mold-street.

Таке рішення винесла колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови.

Чаус подав клопотання про надання політичного притулку у жовтні 2017 року, але Молдова його відхилила.

Після цього він подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді, але Чаус зумів уникнути арешту – він втік з України до Молдови і здався молдовським правоохоронцям.

З листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.