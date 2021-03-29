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Кипр внес Украину в список стран, из которых разрешен въезд с 1 апреля

Понедельник, 29 марта 2021, 15:03

Кипр внес Украину в перечень стран "красной" зоны, позволяющий украинцам при выполнении ряда условий въезд на остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный 29 марта перечень Минздрава Кипра.

Отмечается, что пассажиры, которые приезжают из стран красной категории, должны: а) пройти лабораторное исследование методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и представить отрицательный результат теста б) пройти лабораторное исследование по прибытии в Республику Кипр.

Расходы на обследование путешественники будут нести сами, кроме того, такие лица должны оставаться в самоизоляции до получения результата теста.

Стоит отметить, что принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) пересматривается еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) с учетом эпидемической ситуации в той или иной стране.

До сих пор Украину относили к серой зоне, из которой въезд разрешался только по специальному разрешению.

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