Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США разместят два военных корабля в Черном море до 4 мая

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет

Россия пригрозила Украине "последствиями для государственности" в случае вступления в НАТО

Премьера Норвегии оштрафовали почти на 2000 евро за нарушение карантинных правил






Венгерские врачи критикуют решение правительства ослабить карантин на фоне вакцинации четверти населения

Четверг, 8 апреля 2021, 19:28

Врачи в Венгрии ставят под сомнение решение правительства ослабить некоторые коронавирусные ограничения на фоне пика новых инфекций и смертей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Магазинам и сфере обслуживания было разрешено возобновить работу в среду после того, как 2,5 миллиона человек получили первую дозу вакцины от коронавируса - это ориентир, который правительство установило для постепенного снятия ограничений. Венгерские чиновники говорят, что количество введенных доз вакцин, а не тенденция инфекций и смертей, будет определять стратегию страны по отмене карантина.

Читайте также
В Венгрии, которая начала выход из локдауна, новый максимум смертей от коронавируса

Тем не менее, некоторые представители медицинского сообщества Венгрии критикуют ослабление ограничений как преждевременные.

"Они должны оценивать серьезность ситуации не цифрами (вакцинации), а тем, насколько перегружены больницы и палаты интенсивной терапии. Правительство разработало собственную метрику, которая не соответствует серьезности пандемии на данный момент", - заявил доктор Жомбор Кунец агентству.

По данным Университета Джонcа Хопкинса, в последние недели в Венгрии был худший уровень смертности на 1 млн жителей в мире. В результате эпидемии погиб 22 681 человек.

Палата врачей Венгрии заявила, что решение о снятии ограничений было принято "слишком рано", и призвала венгров сохранять бдительность и избегать общественных мест, несмотря на "ложное чувство безопасности", вызванное правительственными послаблениями.

Некоторые врачи утверждали, что использование количества прививок в качестве ориентира для "открытия" страны - ошибочная стратегия, которая может привести к еще одному смертоносному всплеску.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия
powered by lun.ua