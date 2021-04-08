Венгерские врачи критикуют решение правительства ослабить карантин на фоне вакцинации четверти населения

Врачи в Венгрии ставят под сомнение решение правительства ослабить некоторые коронавирусные ограничения на фоне пика новых инфекций и смертей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Магазинам и сфере обслуживания было разрешено возобновить работу в среду после того, как 2,5 миллиона человек получили первую дозу вакцины от коронавируса - это ориентир, который правительство установило для постепенного снятия ограничений. Венгерские чиновники говорят, что количество введенных доз вакцин, а не тенденция инфекций и смертей, будет определять стратегию страны по отмене карантина.

Тем не менее, некоторые представители медицинского сообщества Венгрии критикуют ослабление ограничений как преждевременные.

"Они должны оценивать серьезность ситуации не цифрами (вакцинации), а тем, насколько перегружены больницы и палаты интенсивной терапии. Правительство разработало собственную метрику, которая не соответствует серьезности пандемии на данный момент", - заявил доктор Жомбор Кунец агентству.

По данным Университета Джонcа Хопкинса, в последние недели в Венгрии был худший уровень смертности на 1 млн жителей в мире. В результате эпидемии погиб 22 681 человек.

Палата врачей Венгрии заявила, что решение о снятии ограничений было принято "слишком рано", и призвала венгров сохранять бдительность и избегать общественных мест, несмотря на "ложное чувство безопасности", вызванное правительственными послаблениями.

Некоторые врачи утверждали, что использование количества прививок в качестве ориентира для "открытия" страны - ошибочная стратегия, которая может привести к еще одному смертоносному всплеску.