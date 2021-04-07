В Венгрии, которая начала выход из локдауна, новый максимум смертей от коронавируса

В Венгрии за последние сутки количество умерших среди больных коронавирусом достигло нового максимума с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Количество умерших коронавирусных больных второй раз за время эпидемии превысило 300 и достигло 311. Предыдущий максимум, 302 умерших, зарегистрировали ровно неделю назад.

За минувшие сутки заболевания подтвердили у 1933 человек. Это в три раза меньше, чем в этот же день неделю назад, но это может быть следствием праздничных дней.

Для сравнения, в конце марта ежедневные показатели иногда превышали 10-11 тысяч, а самые высокие на прошлой неделе составили около 9000.

В настоящее время в стране болеют 252 115 человек, из них 12 202 - госпитализированы, 1407 - в реанимации.

Напомним, 6 апреля премьер Виктор Орбан анонсировал выход страны из жесткого карантина в связи с тем, что прививки от коронавируса получили четверть взрослого населения - 2,5 млн граждан.

Населения Венгрии - около 10 млн человек.