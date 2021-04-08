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Угорські лікарі критикують рішення уряду послабити карантин на тлі вакцинації чверті населення

Четвер, 8 квітня 2021, 19:28

Лікарі в Угорщині ставлять під сумнів рішення уряду послабити деякі коронавірусні обмеження на тлі піку нових інфекцій і смертей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Магазинам і сфері обслуговування було дозволено відновити роботу в середу після того, як 2,5 мільйона осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу - це орієнтир,  який уряд встановив для поступового зняття обмежень. Угорські посадовці кажуть, що кількість введених доз вакцин, а не тенденція щодо інфекцій і смертей, визначатиме стратегію країни зі скасування карантину.

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Тим не менш, деякі представники медичного співтовариства Угорщини критикують послаблення обмежень як передчасні.

"Вони повинні оцінювати серйозність ситуації не цифрами (вакцинації), а тим, наскільки перевантажені лікарні і палати інтенсивної терапії. Уряд розробив власну метрику, яка не відповідає серйозності пандемії на даний момент", - заявив доктор Жомбор Кунець агентству. 

За даними Університету Джонcа Хопкінса, в останні тижні в Угорщині був найгірший рівень смертності на 1 мільйон жителів в світі. У результаті епідемії загинула 22 681 особа.

Палата лікарів Угорщини заявила, що рішення про зняття обмежень було прийнято "занадто рано", і закликала угорців зберігати пильність і уникати громадських місць, незважаючи на "помилкове відчуття безпеки", викликане урядовими послабленнями.

Деякі лікарі стверджували, що використання кількості щеплень в якості орієнтира для "відкриття" країни - помилкова стратегія, яка може призвести до ще одного смертоносного сплеску.

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