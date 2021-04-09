Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет
Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.
"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
Напомним, в феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры предосторожности" после недомогания, но это не было связано с коронавирусом.
Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.
Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой, и это был самый продолжительный королевский брак в истории Британии. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
Принц Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года.
Его отцом был принц Греции и Дании Эндрю, младший сын греческого короля Георга I. Его мать, принцесса Алиса, была дочерью лорда Луиса Маунтбаттена и правнучкой королевы Виктории.