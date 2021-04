Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер у віці 99 років

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні королівської родини у Twitter.

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості Принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn