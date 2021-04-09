Зеленский в субботу посетит Турцию - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу в рамках 9-го заседания Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина.
Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
Ожидается, что главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.
В феврале 2020 президент Турции посетил Киев в рамках 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня обеих стран.
В октябре Зеленский посетил Турцию с официальным визитом, в ходе которого он встретился с Эрдоганом и подписал соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
Об итогах октябрьского визита Зеленского читайте в статье: Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле